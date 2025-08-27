Пиян шофьор без книжка помете паркирана кола в Шумен
Снимка: Булфото
26-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол помете паркирана кола в Шумен, съобщиха от полицията.
На 26 август е подаден сигнал, че до блок на ул. “Стара планина“ водач е ударил паркиран автомобил.
Произшествието е с материални щети.
Установено е, че той е неправоспособен и управлява кола с прекратена регистрация - собственост на друг мъж.
Не е дал кръвна проба за анализ и е задържан, пише novini.bg.
