Пиян шофьор без книжка се блъсна в дърво край Севлиево, загина спътникът му

Снимка: Булфото

49-годишен мъж от Севлиево стана жертва на катастрофа, причинена от пиян и неправоспособен водач, предава БНР. Инцидентът е станал снощи малко преди 21 ч. по пътя между Севлиево и село Богатово.

Сигналът за катастрофата е получен на телефон 112. На място полицейският екип установил, че 32-годишният водач е загубил контрол над автомобила при изпреварване, навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в крайпътно дърво.

В колата са пътували 49-годишен мъж, който е загинал при удара, и две жени – на 33 и 35 години, които са се разминали без наранявания.

32-годишният шофьор е настанен в болницата в Севлиево, без опасност за живота. Той е управлявал автомобила с 2,74 промила алкохол в кръвта, толкова отчело техническото средство.

Установено е също, че мъжът е неправоспособен и никога не е имал свидетелство за управление. Случаят предстои да бъде изяснен в рамките на започналото досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура - Габрово.

