Пиян шофьор на камион опита да подхвърли 50 евро на полицаи при проверка в Чепеларе

Снимки: ОДМВР-Смолян

В рамките на специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасност на движението по пътищата, малко след 12 часа днес в Чепеларе служители на районното управление спрели за проверка товарен автомобил с румънска регистрация с рисково поведение на пътя, управляван от 52-годишен чужд гражданин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

При извършеното тестване за употреба на алкохол техническото средство отчело концентрация от 1,31 промила в издишания въздух на шофьора, отбелязва Дарик. След като се запознал с показанията на уреда, с цел да избегне последиците от установеното нарушение, водачът подхвърлил банкнота от 50 евро в служебния полицейски автомобил.

Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства – за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицейски орган.

Случаите са докладвани на Районна прокуратура – Смолян и Окръжна прокуратура – Смолян. Работата продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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