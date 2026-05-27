Пиян шофьор предизвика гонка с полицията в Разград

Снимка Булфото

През изминалото денонощие служители на ОДМВР - Разград заловиха пиян шофьор след зрелищно среднощно преследване и започнаха разследване за ранено дете при падане от електрически скутер, съобщават от пресцентъра на областната дирекция. Двата сериозни инцидента на територията на региона са регистрирани на 26 май 2026 година.

Около 22:00 часа екипи на сектор „Пътна полиция“ подават сигнал за спиране към автомобил „Ситроен С4“, който се движел по булевард „Априлско въстание“. Вместо да преустанови движението си и да се подчини на разпореждането обаче, шофьорът настъпва педала на газта и ускорява рязко в посока улица „Странджа“.

Полицейските патрули реагират своевременно и успяват да настигнат и блокират превозното средство в района на кръстовището с улица „Дъбрава“. При извършената проверка на място е установено, че зад волана се намира 30-годишен мъж от град Разград. Тестът с дрегер отчита внушителните 2,11 промила алкохол в издишания въздух. Нарушителят е дал кръв за химичен анализ, а по случая вече е образувано бързо производство.

Вторият инцидент от денонощието е регистриран в село Владимировци, община Самуил. Сигналът в дежурната част на полицията е подаден от ЦСМП - Разград. Изпратеният на място полицейски екип изяснява, че около 12:30 на обяд 12-годишно момиче е поверило управлението на електрическа тротинетка на своя 13-годишна приятелка, като самото то се е качило да се вози на задната част.

При маневра двете момичета изгубват равновесие и падат на земята. В резултат на удара 12-годишното дете получава фрактура на лявата ключица. Родителите са потърсили медицинска помощ едва в късния следобед, когато момичето се оплакало от силни и нетърпими болки.

Служители на РУ - Исперих извършват детайлна проверка по случая с падналото дете, за да се изяснят всички обстоятелства около предоставянето на превозното средство на непълнолетни лица. В същото време ОДМВР - Разград и прокуратурата продължават работата по бързото производство срещу задържания пиян шофьор в областния град, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!