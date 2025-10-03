Пиян шофьор предизвика катастрофа край Добрич

Снимка: Пиксабей

Двама водачи с над 2 промила алкохол установи полицията в област Добрич за ден, единият е предизвикал катастрофа. Това е посочено в информационния бюлетин на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидент между лек автомобил и камион на околовръстния път на Добрич е получен вчера. Пристигналите на място полицаи установили, че водач на лек автомобил на 57 години се е блъснал в задната част на друг автомобил и е спрял движението си в камион, пише novini.bg.

При извършената проверка за употреба на алкохол на 57-годишния мъж, цифровата индикация отчита наличието на 2,55 промила. Той е настанен в болницата в Добрич без опасност за живота.

Вечерта в района на село Дуранкулак е спрян за проверка водач на лек автомобил. При извършената проверка на 51- годишния мъж за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,51 промила. Той е задържан за срок до 24 часа.

Полицаите са установили и 18-годишен, неправоспособен водач, който е управлявал мотопед без регистрационни табели.

По трите случая са образувани досъдебни производства.

