Пиян шофьор прелетя през столичния бул. Витоша и помля четири паркирани коли и контейнер

Пиян шофьор помете четири паркирани коли в центъра на София. Автомобил БМВ, управляван от 42-годишен мъж, се е блъснал в колите на бул. Витоша. Кат опо чудо няма пострадали при инцидента. Алкохолната проба на шофьора е отчела над 1,2 промила. Свидетели говорят за повече. Човекът е задържан от полицията за 24 часа.

Мъжът е карал с висока скорост по булеварда. Автомобилите са вдигнати. Един от потърпевшите е Константин Атанасов.

Съсед ме повика да видя какво е станало с колите пред блока. Колите са на наши съседи. Ударените коли са четири плюс един контейнер за смет, разказа той пред Нова тв.

Контейнера беше изхвърчал на около 30 метра, посочи той.

Всички го видяхме шофьора. Едва ли не шяха хората д а го линчуват. Държеше са неадекватно и същевременно нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Обясняваше, че се е движил с 50 км/ч и не знае какво е станало. С него имаше и спътничка, която твърдеше, че не са се движили с голяма скорост, коментира човекът.

Те двамата не бяха пострадали, но дойде пожарната, за да разреше тенекиите и да ги извади от колата, разказва столичанинът.

Редовно се кара с висока скорост. Шофьорите са нагли и прелитат и в двете посоки. Преди година имаше същия случай, но с две коли пометени, разказа още той.

