Пиян шофьор се блъсна в паркирана кола във Варненско

В събота, около 22:43 часа в РУ Провадия е постъпил сигнал за самокатастрофирало моторно превозно средство. Отзовалите се веднага на мястото полицаите установили, че 29-годишен местен жител е изгубил контрол над лекия си автомобил и се блъснал в друга паркирана кола.

Последвала инспекция от страна на служителите на реда, която установила 1,8 промила алкохол в нарушителя, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Мъжът е задържан в районното за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

