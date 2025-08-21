Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София след гонка с патрулка

снимка фейсбук, Георги Илиев, кмет на Слатина

Лек автомобил се врязал в детска площадка в столичния квартал “Христо Смирненски”. Преди това е бил преследван от полицията. При гонката са нанесени поражения по три паркирани коли. Екшънът се разграл към 22.30 ч. в сряда.

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

"Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви. Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание. Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", допълва кметът, предаде Нова тв.

