Пиян шофьор се заби с колата си в дърво в ловешко село

Снимка: Булфото

Шофьор, употребил алкохол, заби колата си в дърво в ловешкото село Александрово, пострадали са той и спътникът му, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Произшествието е станало снощи около 22:40 ч. Зад волана бил 44-годишен мъж, който загубил контрол над превозното средство, то излязло от платното за движение и се ударило в крайпътно дърво. При инцидента са пострадали леко както шофьорът, така и неговият придружител – на 20 години.

Шофьорът е бил тестван за употреба на алкохол от пристигналите на място полицаи, като техническото средство е отчело 2,36 промила в издишания въздух, предава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство и работа продължават служители на Районното управление на МВР в Ловеч.

В началото на седмицата в Ловешка област бяха установени двама шофьори, управлявали автомобил след употреба на алкохол – с концентрация 2,75 промила и с 1,29 промила в издишания въздух.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!