Пиян шофьор се заби в Тир край Симитли и блокира движението за Гърция

Снимка: Булфото

Тежък инцидент е станал на роден път. Пиян шофьор предизвика сериозно пътнотранспортно произшествие и затрудни сериозно трафика към границата с Гърция в ранните часове на деня. Инцидентът е станал около 04:00 часа на главен път I-1 София – Кулата в района на Симитли, информира репортер на Pirinsko.com.

Лек автомобил, зад чийто волан е стоял мъж от София, се е забил право в тежкотоварен камион. Пристигналите на мястото на сблъсъка полицейски екипи веднага са тествали столичанина с дрегер, като уредът е отчел сериозните 1,59 промила алкохол в издишания въздух.

Заради катастрофата се наложи движението при км 375 в посока ГКПП „Кулата“ да бъде ограничено само в едната пътна лента.

Служители на „Пътна полиция“ регулираха трафика в продължение на часове, докато се извършваше оглед на местопроизшествието.

Около 06:00 часа сутринта, след като приключиха всички спешни действия по обработка на трасето и катастрофиралите превозни средства бяха отстранени от пътното платно, движението в района на Симитли беше напълно възстановено.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а пияният шофьор ще отговаря пред закона.

Редактор "Екип на Петел",

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