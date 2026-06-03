Пиян шофьор се заби в пожарен хидрант на тротоар в Добрич

снимка: МВР, илюстративна

Мъж на 62 години е задържан в Добрич, след като е катастрофирал в пожарен хидрант и е установено, че е шофирал с 2,67 промила алкохол, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен вчера около 17:20 часа. Инцидентът е станал на кръстовището на улица „Максим Горки“ и булевард „Трети март“ в Добрич.

При извършената проверка на място е установено, че лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 62-годишния мъж, се е ударил в пожарен хидрант на тротоара. Проба с техническо средство е отчела 2,67 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо полицейско производство, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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