Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова и я вкара с фрактури в болница

Тежък индицент с наша спортистка.

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия, пише Sportal.bg.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница.

С цел стабилизирането на сноубордистката, медиците в Чехия са извършили няколко операции по спешност.

