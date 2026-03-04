реклама

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова и я вкара с фрактури в болница

04.03.2026 / 17:49 0

Снимка Булфото

Тежък индицент с наша спортистка.

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия, пише Sportal.bg.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница.

С цел стабилизирането на сноубордистката, медиците в Чехия са извършили няколко операции по спешност.

