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Пиян украинец удари с юмрук полицай на пазара в Димитровград

15.06.2026 / 18:25 2

Снимка Булфото

Пиян украинец, буйствал на неделния пазар в Димитровград и ударил с юмрук полицай, е арестуван, съобщават от МВР.

В неделя, в 13,10 часа на спешния телефон е получено съобщение от мъж, който съобщил, че в района на „Неделен пазар“ се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане той е счупил с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил 53-годишния му водач.

Служителите са открили мъжа във вътрешността на пазара. При поискване на документите му за проверка, той отказал да ги предостави и се държал обидно и агресивно. Замахнал и ударил по скулата единият от полицаите, пише Блиц.

Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

При проверка на багажа му са намерени и 2 плика със суха зелена листна маса с общо тегло 11 грама. Полевият наркотест е отреагирал на марихуана.

Чужденецът е настанен за лечение в болницата, образувано е досъдебно производство.

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Коментари
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skokos (преди 7 минути)
Рейтинг: 15348 | Одобрение: 2543
Директно връщане в Украйна и на фронта. То явно му се воюва, ама е объркал държавата.
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blazer (преди 1 час)
Рейтинг: 7416 | Одобрение: 1391
Малко са ни нашите, родните пияндурки, та сега да търпим и украинските!

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