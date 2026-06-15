Пиян украинец удари с юмрук полицай на пазара в Димитровград

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Пиян украинец, буйствал на неделния пазар в Димитровград и ударил с юмрук полицай, е арестуван, съобщават от МВР.

В неделя, в 13,10 часа на спешния телефон е получено съобщение от мъж, който съобщил, че в района на „Неделен пазар“ се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане той е счупил с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил 53-годишния му водач.

Служителите са открили мъжа във вътрешността на пазара. При поискване на документите му за проверка, той отказал да ги предостави и се държал обидно и агресивно. Замахнал и ударил по скулата единият от полицаите, пише Блиц.

Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

При проверка на багажа му са намерени и 2 плика със суха зелена листна маса с общо тегло 11 грама. Полевият наркотест е отреагирал на марихуана.

Чужденецът е настанен за лечение в болницата, образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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