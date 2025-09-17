Пиян украинец влезе с колата си в детска площадка в Несебър

Булфото

Задържан е украински гражданин, след като управляваният от него автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че автомобил, управляван от пиян водач, е паркирал в зоната за игра. При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол. Измерената концентрация е била 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Няма информация за пострадали при инцидента. Украинският гражданин е с предоставена временна закрила, предаде БТА.

