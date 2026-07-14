Пиян водач предизвика верижна катастрофа на лобното място на 14-годишния Филип

Булфото, архив

Пиян шофьор предизвика верижна катастрофа в центъра на столицата снощи на мястото, където бе прегазен Филип. По чудо инцидентът се е разминал без жертви.

Пътният инцидент стана на същото място, където беше блъснат и загина на пешеходна пътека тогава 14-годишният Филип Арсов.

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания, уточниха от СДВР пред Нова телевизия.

"За малко щеше да има поредната жертва на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман". Няма да коментирам състоянието на водача....", съобщи за катастрофата очевидец в групата "Катастрофи в София" във "Фейсбук".

От СДВР също потвърдиха, че единият водач е дал положителна проба за алкохол, уточни Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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