Пияна французойка изхвърли кучето си от шестия етаж в Несебър

Образувано е досъдебно производство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията, намираща се на ул. "Васил Левски" № 4 А. Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер, предава БТА.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата.

Тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа.

