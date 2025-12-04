Пияна шофьорка се преобърна с колата си в Благоевградско, задържаха я

Снимка: Пиксабей

Жена на 48 години е задържана за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР – Благоевград. Около 20:30 ч. на 3 декември на пътя между село Коларово и град Петрич, лек автомобил „Фолксваген Поло“, управляван от жена от село Габрене, е излязъл вдясно от пътното платно и се е преобърнал.

На водачката е извършена проверка с техническо средство, което е отчело 2,49 промила алкохол, посочва БТА.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията.

В края на ноември, отново заради шофиране след употреба на алкохол, беше задържан мъж на 22 години.

