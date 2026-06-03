Пияна жена вилня в Шумен и агресира срещу полицай
снимка: МВР
38-годишна жена вилня в Шумен и агресира срещу полицай, съобщиха от ОД на МВР.
На 2 юни е подаден сигнал за скандал в жилище последвало сбиване.
Задържани са трима мъже - на 41 г. и двама на по 38. На място е била и жената - във видимо нетрезво състояние.
Тя е пристигнала пред Районното управление и е започнала да отправя обиди към униформен.
Била е предупредена, след което проявила агресия, изблъскала полицейски служител и е оказала съпротива.
Задържана е и по случая се води разследване, предаде "Дарик".
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