Пияна жена вилня в Шумен и агресира срещу полицай

снимка: МВР

38-годишна жена вилня в Шумен и агресира срещу полицай, съобщиха от ОД на МВР.

На 2 юни е подаден сигнал за скандал в жилище последвало сбиване.

Задържани са трима мъже - на 41 г. и двама на по 38. На място е била и жената - във видимо нетрезво състояние.

Тя е пристигнала пред Районното управление и е започнала да отправя обиди към униформен.

Била е предупредена, след което проявила агресия, изблъскала полицейски служител и е оказала съпротива.

Задържана е и по случая се води разследване, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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