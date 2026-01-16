Пияни мъже нападнаха фелдшер от Павликени

Снимка: Булфото, архив

Фелдшер от Спешна помощ в Павликени е бил нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка.

Инцидентът се случил около 2 ч. през нощта на празника Банго Васил, на който ромите празнуват Нова година, съобщава БГНЕС.

Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът е посрещнат от няколко човека, които видимо са употребили алкохол.

При опит да го прегледа, без причина един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.

Въпреки че извършителят е известен и има подадена жалба, към този момент от МВР не са предприети никакви действия по задържането му.

