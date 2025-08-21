Пияният шофьор, врязал се в детска площадка, искал да запали жена преди това

снимка: Фейсбук, Георги Илиев, кмет на Слатина

Вчера около 22:30 получихме сигнал от граждани за кавга между мъж и жена. В сигнала се споменава, че мъжът е в нетрезво състояние, заяви началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев, предаде "Новини".

На място са установени са лицата, като мъжът е отправял закани за убийство към жената. Мъжът прави опит за бягство от полицията. Последвала е гонка, като беглецът удря три автомобила и се забива в детска площадка в кв. “Христо Смирненски” в столицата, на която малко преди това е имало деца.

Установено е с техническо средство, че мъжът е шофирал с 2,7 промила алкохол в кръвта.

МПС-то, което е управлявал е иззето и се намира на служебен паркинг.

Мъжът е залял с течност жената и е направил опит да я запали. Двамата не са женени, познават се. Жената е водела скитнически начин на живот.

Извършителят е бил задържан няколко пъти за управляване на автомобил под въздействие на алкохол и е осъждан, стана ясно още по време на брифинга.

