Пийт Хегсет: Затворниците от Гуантанамо трябваше отдавна да са екзекутирани

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Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет се изказа в подкрепа на екзекуцията на задържаните в затворнически лагер след посещение в американската база Гуантанамо в Куба, съобщиха световните агенции.

„Според мен задържаните в Гуантанамо е трябвало отдавна да бъдат екзекутирани за престъпленията им срещу американския народ“, каза той пред журналисти в Тампа, Флорида.

Хегсет отговаряше на въпрос на журналист защо 15-те останали задържани в Гуантанамо не са били екзекутирани, за да се въздаде справедливост на жертвите на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Според данни на Пентагона от началото на 2025 г., само двама от 15-те задържани са осъдени от военни съдилища досега, а седем други все още са подсъдими, пише novini.bg.

Военната база в залива Гуантанамо се намира на югоизточния бряг на Куба. Територията е под контрола на САЩ от 1903 г. поради спорен договор за наем. След победата на Кубинската революция под ръководството на Фидел Кастро през 1959 г. Куба счита безсрочния договор за невалиден.

След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Съединените щати създадоха спорен затворнически лагер в Гуантанамо. Понякога там са били задържани почти 800 души. Заподозрени ислямистки терористи са били държани там дълго време без съд и присъда, а някои са били измъчвани.

Усилията на няколко американски администрации да затворят затвора напълно се проваляха дълго време поради липса на държави, които да приемат останалите затворници. Правозащитни организации критикуват продължаващото задържане на останалите мъже и използването на военни съдилища срещу задържаните.

Редактор "Екип на Петел",

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