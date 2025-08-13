Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха

Кадър БТВ

Веселин Плачков все още се възстановява след тежкото падане през май, довело до счупен крак и два месеца в гипс. В момента той се учи отново да ходи, благодарение на интензивна физиотерапия в Плевен.

"Радвам се, че вече съм с една патерица и следвам инструкциите на лекарите – пета-пръсти. Като слушаш и изпълняваш, всичко върви добре", споделя актьорът в интервю пред "Труд".

Веселин Плачков направи потресаващи признания за личния си свят и за това, което се случва с дъщеря му. Актьорът разчита на всичките си трудни моменти на любимата си Мариана Попова.

По думите му, именно певицата "отнесе целия бой", поемайки всички грижи за семейството. Въпреки травмата Плачков продължава да работи – между Плевенския театър и Бургаския университет, където участва в подготовката на големи събития.



Не крие възмущението си от ниските заплати на медицинските кадри у нас и липсата на логика в държавното управление.

"Обясняваш на медик, че е нормално да взима 2000 лева, а в същото време гледаш автопарка на парламентаристите…", коментира той в интервю пред "Труд".

Актьорът разказа и за новата пиеса "Любовници в излишък", в която си партнира с Аня Пенчева – "нашата София Лорен и Моника Белучи“" С усмивка споделя и за забавните подаръци, които получава от нея по празници.



В разговора Плачков засегна и темата за бъдещето на децата, разкривайки тревожни факти от живота в чужбина.

"Дъщеря ми следва криминалистика в Манчестър. Половината ѝ съученички на 15 години родиха, други бяха убити… У нас не е по-розово – и тук има 15-годишни, които душат или пребиват деца", разкри още актьорът пред медията.

Заедно с Мариана продължават и със съвместния спектакъл "Виновни", макар че травмата временно е стопирала участията. В новия сезон Плачков ще излезе и на сцената в представлението "Щуро племе" с екипа на Плевенския театър.



На прага на 10-годишнината от връзката си с Мариана, актьорът мечтае за сватба и меден месец: "Да я видя булка, да потанцуваме, а някой да се сети да вземе кучетата и децата, за да сме само двамата поне пет дни."

"Вярвам в Мариана, в семейството и в природата. От животните има повече смисъл от нас хората – всяка мравчица е по-нужна от нас в глобален аспект", завършва той.

