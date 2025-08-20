Пламъци близо до двигателя: Самолет кацна аварийно в Италия

Пиксабей

Полет от Гърция до Германия направи аварийно кацане в Италия заради двигателя на самолета, съобщиха представители на авиокомпанията.

Полет DE3665 на Condor Airlines лети от Корфу до Дюселдорф в събота.

Пътниците виждат пламъци близо до двигателя на самолета около половин час след излитане, съобщиха местните медии. Видеоклипове, споделени в социалните медии, пожара, предаде бТВ.

Condor Airlines заяви, че не може да потвърди пожар в двигателя, но каза, че е имало „реакция в близост до двигателя, която обикновено се случва в горивната камера и води до видима реакция в задната част на двигателя“.

Екипажът на самолета е получил съобщение за неизправност, заяви авиокомпанията.

Двигателят е бил изключен „по контролиран начин“, съобщи авиокомпанията на CBS News, а самолетът е направил аварийно кацане в Бриндизи, крайбрежен град в Италия. Местните медии съобщиха, че въздушният трафик е бил затворен за около половин час, докато пожарникарите са чакали на пистата, за да реагират на инцидента със самолета.

Не са съобщени случаи на ранени. На борда на самолета са били 273 пътници и осем членове на екипажа.

За някои пътници е нямало място в хотели и се е наложило да прекарат нощта на летището.

Авиокомпанията осигури ваучери и одеяла, а магазините на летището останаха отворени, „за да предоставят необходимите продукти“. Пътниците, които са спали в хотели, ще получат възстановяване на разходите, заяви авиокомпанията.

В неделя Condor Airlines изпрати друг самолет, за да завърши маршрута до край.

