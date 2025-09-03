Пламъци се виждат в халето на горящия склад

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пожарът в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал „Илиянци“ продължава да гори. Има материални щети и вътре в самото хале има и пламъци, който изхвърлят цели този пушек.

Към 5.25 часа е подаден сигнала към пожарната и тук на място са притсигнали пет противопожарни автомобила с около 15 пожарникари, които активно гасят пожара.

На 500 метра зад халето има пожарен кран, от който пожарните могат да заредят с вода и да продължат обливането с вода.

1000 квадратни метра е пощта на халето, а това, което е важно да се каже, че пострадали няма. Щетите са само материални, няма и опасност за близки постройки.

Пожарникарите пропускат автомобилите да минат, въпреки че от другата страна на пътя има друго хале, което за щастие по никакъв начин не е пострадало от огъня, информира Нова Тв.

На мястото вече е главен комисар Александър Джартов.

