Пламен Андреев: Илиан Илиев остава треньор на Черно море, няма да се сменя собствеността

Стопкадър: Ютуб, Национален спортен клъстер

Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев потвърди, че Илиан Илиев остава треньор на тима.

„Водихме преговори с него няколко дни, но никога не съм се съмнявал, че ще остане. Днес ми даде отговор, че остава. Малко му развалихме почивката, тъй като е в чужбина, но след като се завърне ще подпише новия си договор. Никога не съм говорил с друг треньор. От уважение първо исках да говорим с Илиан и ако той не беше приел да остане, тогава щяхме да търсим нови варианти. С Илиан вече сме обсъдили селекцията и привличането на нови играчи. По тази тема решението ще е негово. Сред новите ще има и българи, и чужденци“, заяви в Национален спортен клъстер Андреев.

Той отрече, че ще има смяна на собствеността на Черно море, както твърдяха някои медии.

„Това са слухове, които се пускат от недоброжелатели. Фактите показват, че Черно море е най-стабилният клуб във финансово отношение през последните години и тук се работи при строга финансова дисциплина“, добави Андреев.

Редактор "Екип на Петел",

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