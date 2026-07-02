Пламен Данаилов: Липсват над 327 милиона евро в „ДаллБогг“

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Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Пламен Данаилов съобщи пред bTV, че застрахователната компания „ДаллБогг“ има недостиг на средства в размер до 327 милиона евро. Безпрецедентното отнемане на лиценза на дружеството е резултат от мащабна европейска координация и установени системни нарушения при изплащането на обезщетения в редица държави членки.

Проблемите със застрахователя са били във фокуса на европейските регулатори повече от година. Според Данаилов, тревожните сигнали са започнали да се трупат още преди той да поеме поста си.

„Когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на Полския надзор, който вече беше спрял дейността на „ДаллБогг“ заради лошото им пазарно поведение“, обяснява заместник-председателят на КФН.

Към тази инициатива скоро след това се присъединяват регулаторните органи на Италия, Румъния, Гърция и Испания. Основната причина за безпокойството им е свързана с порочни практики на компанията — масово забавяне в обработването на застрахователни претенции, частични плащания или пълен отказ за изплащане на дължимите обезщетения към потърпевшите.

Ситуацията принуждава българския регулаторен орган да предприеме незабавни мерки. Първата стъпка на КФН е била да спре трансграничната дейност на компанията, за да ограничи риска за чуждестранните потребители.

„Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенции към дружеството“, посочва Данаилов, пише dunavmost.com.

Истинският мащаб на кризата в „ДаллБогг“ лъсва след независима експертна оценка, извършена с подкрепата на Европейския надзорен орган. Анализите показват критично финансово състояние. Според изнесените данни е констатиран недостиг на финансови средства между 281 милиона и 327 милиона евро. Тези липсващи капитали са били необходими, за да гарантират изплащането на евентуалните претенции, свързани най-вече с щети, причинени от застраховани автомобили.

Пламен Данаилов категорично отхвърля появилите се спекулации, че зад действията на КФН стои опит за превземане на дружеството чрез посредници или външен натиск.

„Първо, това са абсурдни твърдения, хвърлени в пространството. Тоест твърденията, че има някакъв натиск политически са просто едни хвърлени в пространство твърдения и няма факти за тях“, заявява той, определяйки слуховете като напълно несериозни.

Редактор "Екип на Петел",

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