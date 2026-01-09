Пламен Димитров: Доста хора ще излязат на протест за пари и доходи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Доста сфери за заявили недоволство и ще излязат на протест. Това разкри Пламен Димитров. Според шефа на КНСБ недоволните ще излязат на улицата в края на този месец или началото на другия.

Бях информиран преди два дни, че дори в читалищата е започнала подписка пред Нова година. А в читалищата работят малко хора, някъде са по един или двама например. Но вече 2000 души са се подписали за ефективни протестни действия, каза Димитров.

Хората идват при нас, не аз искам тези протести. Готови сме да се координираме, и към края на януари като се видят сметките в евро за ток и парно, като видим и заплатите в евро колко са, или в началото на февруари с допълнителни групи заедно, ние ще се координираме за протест за пари и за доходи, допълни синдикалистът.

Ние нямаме сили да направим някакъв суперпротест, по-голям от този в София, а и не това е целта. Ние казвахме и предупреждавахме, че напрежението расте. То в момента е адресирано на никъде, тъй като има правителство в оставка, но няма да вземе никакви други решения, тъй като бюджетът е ясен, няма допълнителни средства, няма и възможности. Оттук насетне изходът е един - служебният кабинет да внесе актуализация на бюджета или нов бюджет, категоричен бе в „Твоят ден“ Пламен Димитров.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!