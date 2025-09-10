Пламен Димитров, КНСБ: Млякото и сиренето в България са по-скъпи, отколкото в Германия и Франция

Булфото

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази съмнението си, че има картелно споразумение в ценообразуването на млечните продукти в страната. Всички данни на синдиката са изпратени към институциите и очакват тяхната реакция.

"Да се осветли картелът според нас при ценообразуването на някои стоки и услуги от първа необходимост - на млечните продукти най-вече. Няма друго обяснение как от цените на едро, които обявява Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмична база, до цените в търговските вериги и малките квартални магазинчета надценката да е между 50-70 до 100 процента".

Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров и допълни, че за него е необяснимо защо в търговските вериги цените са от два до 12 процента по-високи, отколкото в търговските обекти, които са в кварталите, предаде БНР.

От синдиката са подали сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП, но до този момент няма реакция от тяхна страна.

"Направихме в момента първия секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. Очакваме той да завърши до края на месеца и ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме", коментира Димитров и добави:

"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите - по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!