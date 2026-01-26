Пламен Димитров, КНСБ: Олиото, оризът и брашното ни са най-скъпите в ЕС, обяснение няма

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Не се сбъднаха мрачните прогнози, че с въвеждането на еврото всичко ще стане по две, товяа отчете в „Още от деня” по БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той обаче заяви, че контролните и регулаторните органи да държавата са длъжници на обществото.

Наложени са около 68 наказателни постановления, никой не казва на кого, коментира синдикалистът.

Димитров коментира, че има задържане на цените на храните, а поскъпването им с над 5% и нормално, защото те винаги изпреварват общата инфлация. За някои цени обаче той подчерта, че обяснение няма.

„Олиото, оризът и брашното ни са най-скъпите в ЕС, отвор защо няма”, заяви лидерът на КНСБ.

Пламен Димитров обаче заяви, че въпреки това не подкрепя въвеждането на максимални цени и допустими надценки със закон. По негово мнение, държавната намеса трябва да е от органите на изпълнителната, а не на законодателната власт.

