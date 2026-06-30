Пламен Димитров: Не пипайте минималната работна заплата, докато не се разберем с работодателите

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Дали това е балансираният бюджет? Според нас не е. Могат да се променят още разходите, а сивата икономика не е толкова засегната, колкото ни се иска. Това заяви за проектобюджет 2026 Пламен Димитров, КНСБ.

Да не се пипа минималната работна заплата, докато не се разберем с работодателите. Нека дойде есента, а не сега на парче да се правят нещата, призова той.

В 2026 г. нищо по заплатите не се променя, няма ефект за тази година, коментира в "Тази сутрин" Мария Минчева от БСК за замразяването на заплати.

Виждаме неща, които не ни харесват - размерът на бюджетния дефицит и вдигнатия таван на дълга. Разбрахме се да се мисли за по-малък дефицит и за по-малко дълг, да има внимателно планиране на тегленето на дълг, защото всички плащаме лихвите, допълни тя.

Ефектът от вдигането на максималния осигурителен праг е 90 млн., коментира Минчева.

Димитров обърна внимание на капиталовата програма: "3,5 млрд. евро повече, но как ще се оползотворят. Има нещо като буфер, но как ще се действа, не е ясно – уж има стари, неплатени разходи. Не виждаме 700 млн. разходи за персонал – има "фиктивно" ограничение на разходи, само 85 млн. за МВР и армията спестяваме, затова хората са на улицата."

Минчева заяви, че със сезонността са дошли и по-ниските цени на плодовете и зеленчуците в магазина, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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