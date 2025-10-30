Пламен Димитров: Политиците си купуват спокойствие с увеличенията на заплати, това ще свърши зле

Кадър Бг он ер

Автоматичните механизми ще предизвикат нова инфлация, предупреди той

Президентът на КНСБ Пламен Димитров остро разкритикува подхода заплатите в страната да се определят чрез закони, вместо чрез колективно договаряне. В ефира на "Денят ON AIR" той заяви, че това е погрешен подход, с който политиците си "купуват спокойствие", но който "ще ни доведе до лош край" и рискува нова вълна от инфлация.

Коментарът му дойде, след като КНСБ и КТ "Подкрепа" отмениха планирания си за 31 октомври национален протест.

Димитров коментира и напрежението около размера на минималната работна заплата (МРЗ) и предстоящия държавен бюджет.

"Споровете с работодателите по повод на минималната работна заплата са нормални. Но от друга страна, законодателството, хубаво или лошо, предполага минималната работна заплата да стане 620 евро. Това, което беше предложено, беше по-скоро извън закона или на ръба на закона", заяви Димитров в предаването "Денят ON AIR".

Той определи като "несъстоятелен" аргумента на управляващите, че средствата не достигат. По думите му, разликата от 15 евро на човек се равнява на около 100-120 милиона лева в рамките на над 100-милиарден бюджет, което не може да бъде оправдание.

"Основното беше, може би, да се развърже съотношението на минималната заплата към средната... За нас е изключително погрешен подход заплатите да се определят чрез закон, а не чрез договаряне", каза още Димитров.

"Политиците си купуват спокойствие"

Лидерът на КНСБ изрази убеденост, че всяко правителство се опитва да си купи време и обществено спокойствие чрез повишения в отделни сектори, но без системен подход. Той посочи, че така се поражда "лавина от очаквания" – веднъж увеличени заплатите в здравеопазването или образованието, идват искания и от други сфери.

"Политиците си избраха преди две години да вдигат заплати чрез закони, което ще ни доведе до лош край. Балансът се постига, когато нямаш автоматични механизми, а имаш договорно начало – когато седнеш на масата с работника и работодателя и стигнеш до договорен, възможен подход за ръст на доходите", коментира Димитров.

Той предупреди, че този процес няма да има край и може да предизвика нова вълна на инфлация. Президентът на КНСБ определи държавния бюджет за 2025 г. като "един от най-тежките за последните 15 години", тъй като според него управляващите не желаят да водят реален дебат за приходите и разходите.

