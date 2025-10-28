Пламен Димитров във Варна: Предложенията за промени на КТ не транспонират директивата за адекватните минимални заплати

снимка: КНСБ

Предложенията за изменения на Кодекса на труда не транспонират европейската директива за адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне, каза пред журналисти във Варна президентът на КНСБ Пламен Димитров, съобщиха от конфедерацията.

Предложенията бяха разгледани на заседание на Тристранния съвет по-рано днес. КНСБ ще настоява в българското законодателство да бъде гарантирано, че тези, които в момента нямат право на колективно договаряне на възнагражденията, ще го получат, стана ясно от думите му. Като пример той даде някои от държавните служители.

Димитров обясни, че директивата изисква и ясен ангажимент от всяка държава да промени законодателството си за обществените поръчки така, че да се гарантира, че фирмите, които имат достъп до обществени средства – български, или европейски, имат колективно трудово договаряне. Той допълни, че в момента по тази тема не се говори, нито се подготвят промени на Закона за обществените поръчки.

Президентът на КНСБ каза още, че вече е информирал министъра на труда и социалната политика Борислав Гоцанов за позицията на синдиката. Той коментира, че конфедерацията не е против промените в Кодекса на труда, а срещу това, че не транспонират европейската директива. Димитров подчерта още, че европейският документ изисква и гарантиране правото на сдружаване, което българските фирми не винаги изпълняват. По думите му в синдиката има стотици сигнали за нарушения на това основно право на работниците.

„Този законопроект не помага да се транспонира директивата с всичките ѝ основни изисквания, за да се насърчи и стимулира колективно договаряне на заплатите на едно предприятие, които тя изисква всъщност, да се гарантира, че всички тези, които в момента нямат право на колективно договаряне, трябва да го получат. В директивата има ясен ангажимент за промяна на Закона за обществените поръчки, в който да се въведе гаранцията, че в Колективните трудови договори не само се спазват забавени такива, а се прилагат при упражняването и ползването на обществени пари.

За КНСБ има няколко „червени“ линии за бюджета за догодина, които, ако не бъдат предвидени, синдикатът няма да се съгласи с параметрите на финансовата рамка, каза още той.

Във Варна Димитров се срещна с членовете на синдикалната организация в „Агрополихим“ АД и директора на дружеството Красимир Бербенков. В срещата участваха и председателят на синдикалната организация Росен Корелов, председателят на НФТ „Химия и индустрия“ Красимир Кръстев и областният координатор на КНСБ във Варна Анна Ковачева. Проведена бе среща и с изпълнителния директор на „Солвей соди“ АД Спирос Номикос. В нея участва и председателят на синдикалната организация в предприятието Даниел Куюмджиев.

По време на срещите в двете предприятия бяха обсъдени размера на възнагражденията, бъдещето на „Солвей Соди“АД, очаванията за ръст на заплатите през следващата година, както и СО2 емисиите и новият въглероден данък, който ще се налага на границата на ЕС.

