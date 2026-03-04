Пламен Гетов празнува рожден ден

Снимка Петел

Наздравици днес се вдигат в чест на една от най-ярките фигури в българския футбол - виртуозът Пламен Гетов.

Роден на 4 март 1959 година в Сунгурларе, той остава запомнен като изкусен изпълнител на преки свободни удари, както и автор на куп зрелищни попадения с "падащ лист".

Признава, че е научил много от тънкостите в изпълнението на статични положения от напусналия ни през 2023 година Петър Жеков.

"Той е най-големият ми учител," спомня си Гетов. - Бате Петьо ми отвори очите за много неща.

"През 1988 година като дойдох в ЦСКА, често сме оставали с него след тренировка и сме продължавали да бием фаулове. Той е моят учител. Нужен е и талант. Нямаш ли го, който и да те учи, няма как да стане..."

Печели сърцата на привържениците на редица клубове, сред които родният му Спартак (Варна), Спартак (Плевен), ЦСКА, Етър, Левски, Шумен. Между 1989 и 1991 година блести с екипа на португалския Портимонензе

Най-дълъг е стажът му в плевенския Спартак. Именно с изявите там Гетов си извоюва място в една от най-силните формации на националния отбор на България - селекцията на Иван Вуцов от средата на 80-те години.

Русокосият техничар играе ключова роля в незабравимия квалификационен цикъл за световното първенство в Мексико през 1986 година.

С два негови гола (първият от пряк свободен удар) побеждаваме Югославия с 2:1 и отваряме вратата към шампионата в страната на ацтеките.

В Мексико маестро Гетов е титуляр и в четирите мача на нашите и реализира попадението в мача с Южна Корея (1:1), пише на страницата на Голове, метри, секунди във Фейсбук.

