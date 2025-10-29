Пламен Казаков: Феновете на Спартак ще му помогнат в Добрич

Снимка Фейсбук

Тежка визита за "соколите".

Отборите на Спартак Варна и Добруджа ще подновят съперничеството си в елита след 22 години и 7 месеца в събота в Добрич. „Соколите“ спечелиха последните два мача през сезона 2002/2003 с 3:1 като гост и 1:0 във Варна.

Те обаче играят трудно на стадион „Дружба“, на който имат само една победа, едно равенство и седем загуби, при голово съотношение 10:21. Добричлии са с предимство и в общия баланс – девет победи, три равни и шест поражения, с голова разлика 29:23.

В предстоящия сблъсък обаче Спартак ще влезе със самочувствието на отбор във възход, който се намира и в успешна серия от шест поредни мача без загуба в групата на майсторите.

Подопечните на Гьоко Хаджиевски спечелиха срещу Арда с 3:0 и Ботев Пловдив с 3:2 у дома и с 2:1 в Монтана, и завършиха 1:1 със Славия във Варна, и срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и Лудогорец в Разград.

Добруджа пък е на обратния полюс. Тимът е на последно място и няма победа в последните 9 срещи.

В тях играчите на Атанас Атанасов завършиха наравно срещу Локомотив София на свой терен – 2:2, и записаха осем загуби – с по 0:2 от Ботев Враца и Арда и 0:1 от ЦСКА в Добрич, и с 1:2 от Септември, 0:1 – Берое и Монтана, 0:2 – Черно море, и 0:3 – Левски, на чужд терен.

Nostrabet.com потърси легендата на Спартак Пламен Казаков и наставника на Добруджа Атанас Атанасов, за да разкрият своите очаквания за съботния двубой.

„Това че теренът в Добрич е неудобен за нашия отбор, нищо не означава. Това са само едни цифри, а и статистиките във футбола са създадени, за да се нарушават. Отделно тези резултати са регистрирани преди много време и в момента всичко е различно. Спартак на хартия може и да е фаворит, но ни очаква изключително тежко гостуване. Мисля, че точките на Добруджа не отговарят на показаното от него в мачовете, и със сигурност те ще ни окажат сериозна съпротива“, започна Казаков.

„Спартак обаче разполага с достатъчно спортно-технически аргументи, за да отговори подобаващо на домакините и да затвърди добрите впечатления, които оставя с игрите и резултатите. Очаквам Бернардо Коуто и Шанде да поведат нашите, и се надявам да бъдем ефективни пред гола, и като цяло да сведем до минимум грешките в двете фази. Такива срещи често се решават от малките детайли, и затова трябва да сме внимателни. Хубаво е, че ще има много фенове на „соколите“ и те ще помогнат на играчите на Хаджиевски да се чувстват като у дома си, и да им дадат импулс и сили“, допълни Пламен.

Атанас Атанасов пък припомни, че не му е за първи път да се изправя срещу родния си тим и за 90 минути да оставя на заден план сантиментите си към него.

„Радвам се, че Спартак се стабилизира, играе добре и печели важни точки. Но аз в момента давам всичко от себе си за Добруджа. Бих искал да кажа на скептиците, че е рано да ни отписват, след като още дори не е минало първото завъртане в първенството и има да се разиграват много точки. Държа също да отбележа, че въпреки негативните резултати, момчетата не са отчаяни или обезверени, след като се раздават и се стремят да правят нещата правилно. На този етап нямаме спортен шанс, но аз не мога да съм недоволен от игровото поведение на футболистите, от хъса и желанието им“, заяви Атанасов.

„Ние няма закъде повече да отстъпваме, и вече имам идея и план как да противодействаме на Спартак. Какво ще се случи обаче, ще зависи от това доколко играчите ще изпълнят поставените задачи и доколко ще сме ефективни в завършващата фаза, тъй като досега сме вкарали само една нищожна част от положенията за гол, които редовно създаваме. Според мен Спартак не бива да бъде свързван само с Коуто и Шанде. Силата на Спартак е в отборната игра, а португалецът и бразилецът са завършващите им изпълнители“, каза още специалистът.

