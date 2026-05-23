Пламен Константинов за напускането на Мони Николов: Стана му тесничко в Русия, няма евротурнири, първенството е малко, финансирането е много сложно

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира прогреса на българския разпределител на отбора Симеон Николов и обясни защо сибирският клуб не е успял да го задържи за повече от един сезон, предаде Спортал.

„Имаше много коментари, че залагаме на млад играч, когото никой не познава. Но аз отдавна бях видял таланта на това момче. И той доказа, че на 19 години в света няма никой дори близо до неговото ниво. Това обаче не означава, че е завършен, готов разпределител от топ класа. Основното, върху което трябва да работи, е концентрацията – да я поддържа през целия мач, среща след среща. Това е проблем за цялото младо поколение. Те бързо се увличат в едната или другата посока, а за ролята на разпределител това е изключително важно“, заяви Константинов.

„Има въпроси и по качеството на подаването. Често прави отлични мачове, а след това идват срещи, в които видимо не му се получава. Безспорно Симеон е най-талантливият млад разпределител в света, но има още много работа пред себе си. И трябва да разбере, че оттук нататък ще става все по-трудно. Когато трябва да се доказваш и да се задържиш на високо ниво, е по-сложно, отколкото да блеснеш веднъж. Това е тежък път и му желая успех. А ние вече ще се настройваме за съвсем различен тип волейбол“, добави българският специалист.

Константинов засегна и темата за честите промени в състава:

„За съжаление, при нас много често се сменят разпределителите. Това не е в плюс за нито един отбор, защото трябва да започваш всичко от нулата, да изграждаш наново. Когато имаш нов разпределител, все едно имаш нов отбор. Но трябва да разберете, че не е лесно да се поддържа отбор в Сибир. Географията оказва влияние, финансирането също. В действителност е много сложно. Но ние се стараем и се борим всяка година да сме близо до най-добрите. Докато работя с отбора, това се получава – постоянно се държим в челото. Разбира се, не всяка година постигаме резултата, който ни се иска. Имали сме и сезони, в които не сме изпълнявали поставените цели, но пак казвам, че не е лесно.“

На въпрос дали е имало възможност Николов да бъде задържан за по-дълъг период, треньорът отговори: „Мислите ли, че не сме искали? Разбира се, че искахме, но това беше тяхно условие, негово и на родителите му – договор за една година с опция. По друг начин не можахме да го привлечем тук. Разбирате, че настоящата ситуация притеснява играчите. Няма евротурнири, руското първенство е малко встрани. Те не знаят каква е ситуацията в действителност. Все пак има СВО, има пропаганда и от двете страни. И това също плаши играчите и е много трудно да ги доведеш. Разбира се, на Москва, Питер и Казан им е по-лесно.“

„Ако имаше шанс, разбира се, че искахме да направим дългосрочен проект, затова предложихме договор 1+2. Но, за съжаление, мисля, че след като дойде, видя обстановката и му стана тесничко в тази ситуация в Русия. Вниманието на всички се насочи към него твърде бързо. А тук, в тази ситуация със СВО, той все пак остава малко встрани от световния волейбол. И вероятно това е повлияло на решението му да продължи в Италия“, завърши Константинов в интервю за ютуб канала „Саша с Севера“.

