Пламен Михов: Играчите на Спартак може да влязат в историята на клуба

Легендата на Спартак Варна Пламен Михов изрази убеденост, че неговият роден клуб ще се представи на високо ниво в дербито на Варна в събота на „Тича“.

„Тези мачове са незабравими, независимо в коя група са отборите. Те винаги са били оспорвани и играни пред пълни трибуни. И двата отбора през годините са разполагали с качествени играчи. Спомням си два мача с тях в края на 1979-а и началото на 1980 година за Купата. В Черно море току-що се бе завърнал Божил Колев от ЦСКА. В първата среща на „Тича“ ни биха с 2:1 след фамозен гол на Рафи Рафиев в края с алапиола. В реванша ние също надделяхме с 2:1 и отпаднахме с дузпи. Въпреки че бяхме в Б група, тази победа показа, че по нищо не отстъпваме на отборите в елита. После за другата Купа взехме две победи в рамките на четири дни с по 2:0 срещу Локомотив София на нашия стадион. В състава им беше Начко Михайлов, Бог да го прости, но и в двата двубоя ги надиграхме. Една година по-късно последва и историческата ни победа над хегемона ЦСКА с 2:1 за Купата, и на 15 февруари ще се навършат 45 години от нея“, заяви за Novsport.com Михов.

„Защо казвам всичко това. Защото има срещи, които слагат началото на нещо историческо. В събота, 7 февруари, е удобен момент за това начало. Нашият отбор доста се подобри по време на зимната подготовка. Привлякоха се стойностни попълнения, който запълниха пробойните от есенния полусезон. Единствено ме притеснява кой ще замени капитана Деян Лозев. Въпреки че разполагаме с трима много добри централни защитници - Петрашило, Ангел Грънчов и Димо Кръстев, не вярвам треньорът да смени схемата и да играе с трима отзад. Дано този, който избере за десен бранител, да е най-добрия вариант.

В средата на терена и атака имаме достатъчно равностойни играчи за схеми 4-3-3 и 4-4-2. Убеден съм, че нашите ще дадат максимума от себе си и ще се борят докрай за победата. Нека тези момчета да оставят имената си в историята на нашия велик Спартак. Сега е моментът“, добави Пламен Михов.

