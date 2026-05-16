Пламен Михов празнува рожден ден

Снимка Фейсбук

Голям спартаклия празнува днес.

Пламен Михов е истински верен "сокол". Днес той навършва 69 години. Преминал е през всички детско-юношески формации на Спартак (Варна) и е част от талантливото поколение футболисти, родени през 1957 година, заедно със Стойчо Младенов, Пламен Марков и Живко Господинов. Универсален играч, той е играл като защитник, халф и нападател.

Пред Sportal.bg рожденикът си спомни за паметните мигове от своята, макар и кратка, спортна кариера: "Никога няма да забравя 1976 година, когато за първи път ме повикаха от юношите да тренирам с първия отбор. По онова време за едно момче на 17-18 години да тренира с мъжете беше огромна привилегия, която не всеки получаваше. Да пробиеш беше почти невъзможно. Така или иначе, щастието ме споходи. Тогава наш треньор беше Димитър Дойчинов – Дойчинката, както го наричахме, шампион с Левски. Тренирахме преди мач в Русе и той ни раздели на два отбора. Аз вкарах гол на нашия вратар Краси Зафиров и това означаваше, че ще попадна в групата за мача с Дунав.

Самата среща завърши 3:1, а аз отбелязах два гола. В телевизионния репортаж в късната емисия единият ми гол направил впечатление във футболните среди. Отборът по това време беше много добър, но нямахме шанс да се задържим в "А" група. Незабравим за мен остава и моментът през 1979 година, когато играехме в "Б" група и спечелихме първия международен турнир "Варненско лято" срещу Тракия (Пловдив), а по пътя към финала победихме и голям европейски отбор като Слован Братислава. По това време изпълнителен директор на Тракия беше Видин Апостолов, а треньор – Чико Дерменджиев. От тяхното ръководство бяха останали впечатлени и поискаха мен, Живко Господинов, Пламен Гетов и Димитър Енчев, но така и не се осъществи трансфер".

Универсалният футболист си спомня и за големите битки на терена: "Случваше се да пазя персонално някои от най-добрите играчи в историята на българския футбол – Спас Джевизов, Георги Денев и Начко Михайлов. С Денев – Кучето водехме битка за всяка педя земя. Голям играч беше – маневрен, бърз. Веднъж пазих и друга голяма фигура – Начко Михайлов. Той ме срита, аз не се сдържах и го ударих. Получих червен картон – единствения в кариерата ми".

За Пламен Михов назначаването на Иван Вуцов като треньор бележи нова епоха в развитието на клуба: "Идването на Вуцов беше голямо футболно предизвикателство за всеки един от нас. За съжаление, в началото на 1982 г. получих тежка контузия в коляното. Въпреки това той вярваше в мен и ми казваше: "Момче, от теб ще направя най-добрия защитник в България". Човекът направи всичко възможно да се възстановя. За две седмици ме приюти в дома си в София. Всяка сутрин ни посрещаха неговият кралски дог и една красива котка. Ходих по лекари, физиотерапевти и масажисти, но не успях да се възстановя. Приключих с футбола още преди да навърша 25 години, но спомените останаха. Играх с най-добрите и срещу най-добрите. Живяхме в други времена – с красиви спомени. Използвам случая да пожелая успех на моя роден клуб в битката за спасение и дано през следващия сезон отново гледаме мачовете на отбора в efbet Лига".

