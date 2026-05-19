Пламен Павлов е освободен като заместник-директор на Агенция „Митници“
Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от пресцентъра на агенцията.
От там допълват, че заповедта влиза в сила от 20 май 2026 г.
Вчера МФ съобщи че вицепремиерът Гълъб Донев е назначил на поста директор на Агенция Митници Николай Шушков, а Георги Димов бе бил освободен, припомня БТА.
