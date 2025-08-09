Пламна борова гора до Асеновград

Булфото

Възникнал е пожар над с. Добростан, общ. Асеновград, алармираха от общинската управа.

Към момента огънят е обхванал неголяма площ от около два декара от боровата гора в местността Пилешка чука, а по овладяване на пламъците за момента работят четири екипа пожарникари - един от Асеновград и три от Пловдив, каза главен инспектор Величко Бришимов, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Асеновград, цитиран от БНР.

На мястото са още кметът на общината д-р Христо Грудев, служители от Дирекция "Горско стопанство" и доброволци от селото.

Всички сили са насочени към овладяване, локализиране и потушаване на пламъците. Към момента няма опасност за населението.

