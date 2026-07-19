Пламна борова гора в землището на благоевградското село Логодаж

Снимка: Булфото, архив

Пожар гори в землището на благоевградското село Логодаж. Огънят е обхванал сухи треви и борова гора, предава БНТ.

С пламъците се борят три екипа на Пожарната служба, горски служители и доброволци.

За момента пожарът е локализиран, но работата на терен продължава, тъй като в района духа вятър, който усложнява потушаването му.

Опасност за къщите в селото няма. Причините за възникването му се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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