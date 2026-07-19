Пламна борова гора в землището на благоевградското село Логодаж
Снимка: Булфото, архив
Пожар гори в землището на благоевградското село Логодаж. Огънят е обхванал сухи треви и борова гора, предава БНТ.
С пламъците се борят три екипа на Пожарната служба, горски служители и доброволци.
За момента пожарът е локализиран, но работата на терен продължава, тъй като в района духа вятър, който усложнява потушаването му.
Опасност за къщите в селото няма. Причините за възникването му се изясняват.
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