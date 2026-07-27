Пламна голям казан за боклук на Севастопол
27.07.2026 / 20:44 0
Кадър Б. Стоянов, Фб
Голям пластмасов казан за боклук е горял днес на Севастопол във Варна.
От кадри в социалните мрежи се вижда, че хора с пожарогасител го загасят при идването на пожарната.
Как е пламнал казанът и защо е на това място не е ясно към момента.
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