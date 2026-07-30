Пламна пожар на Острова в язовир Батак

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Пожар е обхванал острова на язовир Батак, а в потушаването на огъня участват екипи на пожарната от Батак и доброволци, предаде Пловдив24

Сигналът е подаден на спешния тел. 112 в ранния следобед, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той обясни, че недобросъвестни граждани са запалили огън на острова на язовира , а вятърът го е превърнал в пожар.

Пожарникарите, доброволците и необходимата им техника са превозени с частна лодка огнището на пожара, заради труднодостъпното място. Екипите са започнали да ограничават и потушават пожара.

Димът от огнената стихия е видим от курортак. Очевидци споделят, че горят стари и сухи дървета по целия остров.

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Огънят не може да се разпространи в горските масиви на курорта, тъй като пожарът е на острова в средата на язовира.

Огънят е локализиран, разследване ще установи какви са причините за пожара, съобщават от МВР Пазарджик

Редактор "Екип на Петел",

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