Пламна сметище край Пловдив

снимка Булфото

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.

Замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери, предаде БТА.

