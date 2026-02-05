Пламна заведение на плажа в курорта Слънчев бряг
Булфото
Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг, съобщи БТА. Заведението се намира на пясъчната ивица.
Обектът е от дървена конструкция.
На мястото има полиция и противопожарен автомобил.
