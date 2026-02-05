реклама

Пламна заведение на плажа в курорта Слънчев бряг

05.02.2026 / 18:10 1

Булфото

Пожар гори в заведение в курорта Слънчев бряг, съобщи БТА. Заведението се намира на пясъчната ивица.

Обектът е от дървена конструкция.

На мястото има полиция и противопожарен автомобил.

Коментари
KRISTINCHO (преди 10 минути)
Рейтинг: 42617 | Одобрение: 57
СЛУЧАЙНО....Явно пожарът е предизвикан от късо съединение от кабела за осветление,  както това се е случило в  ФАНАГОРИЯ. Така е. Вярваме Ви ченгета.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.

