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План определя приоритетните зони у нас за развитие на обекти, произвеждащи ел. енергия от вятъра

25.06.2026 / 08:29 2

Пиксабей

На вчерашното си заседание правителството прие План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.

Планът е част от поетите от България ангажименти за подобряване на регулаторната и административната рамка за развитие на възобновяемите енергийни източници. Целта е ускоряване на инвестиционния процес, намаляване на административната тежест и изпълнение на националните и европейските цели в областта на енергетиката и климата.

Документът има стратегически характер и служи като основа за прилагане на облекчени разрешителни процедури, но не представлява устройствен план, нито разрешение за конкретни инвестиционни намерения. Разработването и приемането на плана не изключва развитие на проекти извън определените в него територии при спазване на приложимото законодателство.

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Коментари
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kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 626801 | Одобрение: 123096
Вятърът не е единственото условие.....Трябва да са на минимум 2 км от населено място.....В САЩ вече са на изживяване и няма да бучат повече.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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MrBean (преди 38 минути)
Рейтинг: 228055 | Одобрение: -2160
Най-вероятно трябва да са там където има вятър,нали?

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