План определя приоритетните зони у нас за развитие на обекти, произвеждащи ел. енергия от вятъра

Пиксабей

На вчерашното си заседание правителството прие План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.

Планът е част от поетите от България ангажименти за подобряване на регулаторната и административната рамка за развитие на възобновяемите енергийни източници. Целта е ускоряване на инвестиционния процес, намаляване на административната тежест и изпълнение на националните и европейските цели в областта на енергетиката и климата.

Документът има стратегически характер и служи като основа за прилагане на облекчени разрешителни процедури, но не представлява устройствен план, нито разрешение за конкретни инвестиционни намерения. Разработването и приемането на плана не изключва развитие на проекти извън определените в него територии при спазване на приложимото законодателство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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