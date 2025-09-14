План за здраве в сила от 2027 г.: "Независимо на маса ли е, в извънработно време – винаги вдига телефона докторът"

Кадър БТВ

По- малко хронични и онкологични заболявания – това цели Националната стратегия за подобряване на достъпността на първичната извънболнична помощ.

Тя е приета с решение на Министерския съвет, а изпълнението ѝ е планирано за след две години, предава БТВ.

Как сега са осигурени здравните грижи в една от най-малките български общини? Репортаж на кореспондентите ни в Монтана.

Пътят до улица "Главна" в село Чемиш е в ремонт. Всяка седмица по него минава лекар, за да стигне до Наталия или някой друг от жителите.

"Стендове на сърцето имам, счупени крака, тука кръстът ми не е добре, рак на гърдата, но се боря", казва тя.

Здравният кабинет е в кметството.

"Независимо на маса ли е, къде е, в извънработно време – винаги вдига телефона докторът", коментира Иван Генов, кметски наместник на село Чемиш.

Чемиш е едно от тринайсетте села в община Георги Дамяново с общо около 2000 души население – предимно застаряващо. От почти четвърт век всички се обслужват от само един лекар.

"Някои населени места се посещават по два пъти, някои по три пъти – в седмицата говоря. В зависимост от графика", казва д-р Мирослав Паньов, общопрактикуващ лекар.

Повечето пациенти на доктор Паньов страдат от хронични сърдечно-съдови или белодробни заболявания. Те са и основните причини за смъртност, а Националната стратегия за достъпност до медицинска помощ цели да ги намали.

"Нали затова сме семейни лекари – да знаем, всичко да знаем за пациентите. Ще сработи. Ще сработи, но с известни условия, но трябва да ни питат нас лекарите как", посочва д-р Паньов.

