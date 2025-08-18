Планът на Турция за 2026 година

Пиксабей

Основният финансов регулатор на Турция понижи прогнозата си за инфлацията и се готви да прекрати депозитите, защитени във валута.

Ръководителят на Централната банка на Турция Фатих Карахан представи третия доклад за инфлацията през 2025 г., обявявайки актуализирани прогнози за динамиката на цените и ключови стъпки в паричната политика на страната, предаде Факти. Според новите данни Централната банка очаква инфлация от 25-29% до края на тази година и 13-19% до края на 2026 г., което е намаление в сравнение с предишните оценки, предаде Факти.

Карахан отбеляза, че инфлационният натиск постепенно отслабва: през юли ръстът на потребителските цени се забави до 33,5%. Въпреки това регулаторът възнамерява да поддържа строга парична политика, докато не се постигне устойчива ценова стабилност.

Един от ключовите елементи на стратегията е въвеждането на нова прогнозна структура с „междинни цели“ за инфлацията, която ще се използва като котва за формиране на очакванията и оценка на ефективността на предприетите мерки.

Централната банка потвърди и плановете си за завършване на програмата за депозити, защитени във валута до края на 2025 г. Според експертите на агенцията това ще спомогне за укрепване на трансмисионния механизъм на паричната политика и ще увеличи дела на депозитите в турските лири, което е важно за дългосрочната финансова стабилност.

Сред другите мерки, насочени към ограничаване на инфлацията и укрепване на паричния пазар, е активното управление на ликвидността чрез депозитни инструменти, суапове и регулиране на кредитната активност. Експертите смятат, че тези мерки вече показват ефект: нетните международни резерви на Централната банка на Република Турция (без валутните суапове) достигнаха 50 млрд. USD, а брутните резерви - 174 млрд. USD.

В същото време Карахан подчерта, че геополитическите и климатичните рискове, включително продължаващата суша, остават сериозна заплаха за инфлацията на храните, което изисква внимателно наблюдение и гъвкавост в отговор.

