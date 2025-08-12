Планът пропада: Кубрат Пулев остава без защита на световната титла

Булфото

Пропадна очакваният през лятото двубой между най-добрия ни боксьор Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. Очакваше се сънародникът ни да защитава редовната световна титла на WBA, но спряганият за съперник на Кобрата има други планове. Хънтър обяви, е ще се боксира с Джарел Милър на 11 септември.

Припомняме, че Дон Кинг спечели правото да организира двубоя, след като предложи 1,1 милиона долара на проведения търг. Очакваше се на 23 август Пулев да защитава пояса, който завоюва срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в България.

Решението на Хънтър да се изправи срещу Милър разгневи Кинг, който настоява мачът да бъде спрян. Той вече е изпратил официална жалба до организаторите и заплашва с правни действия.

36-годишният американец е с баланс 24-1-2 (17 с нокаут), като единствената му загуба е от световния шампион Олександър Усик през 2017. Ремитата са с Александър Поветкин и Джери Форест. Последният му мач е победа срещу Кристиан Ларондо Гарсия през декември миналата година.

Пулев имаше и по-дългосрочни планове сред мача с Хънтър. След него пред Кубрат имаше възможност и за мач за обединение на титлата, която би била с носителя на временната титла на WBA. Коментираше се, че срокът за провеждането на срещата е до 31 декември, предаде БГНЕС.

