Планетарният миксер: какво представлява, как работи и за кого е подходящ
Планетарният миксер е сред най-функционалните кухненски уреди за хора, които приготвят тестени изделия, сладкиши или по-обемни смеси. В последните години интересът към него расте, защото предлага комбинация от мощност, равномерно смесване и лесна работа с големи количества.
Ако обмисляте покупка, е важно да разберете как работи уредът, какви приставки включва и за какви задачи е най-подходящ.
Какво е планетарен миксер?
За разлика от обикновения ръчен миксер, планетарният миксер има глава, която се движи едновременно около оста си и по периферията на купата — „планетарно движение“. Това гарантира равномерно разбъркване и много по-добро смесване на всички съставки, дори когато купата е пълна.
Това прави уреда подходящ за тежки теста, плътни смеси и продукти, които изискват дълго разбиване.
Трите приставки, които имат почти всички модели (и за какво служат)
Повечето планетарни миксери включват три стандартни приставки. Добре е да знаете предназначението им, за да използвате уреда ефективно:
1. Кука за тесто
Използва се за:
хляб
пица
козунак
питки
по-тежки, жилави теста
Куката имитира движението при ръчно месене, но с по-голяма сила и равномерност. Тя е най-важната приставка, ако често месите.
2. Тел за разбиване
Подходяща за:
сметана
белтъци
кремове
мусове
смеси, които изискват обем и въздух
Това е приставката, която осигурява пухкавост и лекота.
3. Бъркалка
Използва се за:
кексови смеси
торти
бисквити
маслени кремове
по-леки теста
Това е универсалната приставка за ежедневна употреба.
Как да изберете правилния планетарен миксер?
При избор обърнете внимание на следното:
Мощност
За тесто: минимум 1000 W. По-слабите модели се справят с кремове, но се затрудняват с месене. Тестото за питка и пица изисква сила, затова и е необходим по-мощен миксер.
Капацитет на купата
Типично 4–6 L. За семейства — 5 L е оптимално решение. Не се притеснявайте да изберете и по-голям модел. Идеята на планетарното движение е, че обхваща стените на купата, така че и за по-малки количества ще върши работа.
Материал
Метална купа (инокс) е по-дълготрайна и по-хигиенична от пластмасовата.
Стабилност
При месене уредът трябва да стои устойчиво върху плота. Повечето модели са с вакуумни крачета, което ги прави доста устойчиви.
Брой скорости
Колкото повече степени, толкова по-добър контрол при различните смеси.
Кой има най-голяма полза от планетарен миксер?
Хора, които често приготвят домашен хляб и тестени изделия.
Семейства, които искат по-здравословна и домашно приготвена храна.
Домове, в които се готви голямо количество наведнъж.
Любители на сладкиши и десерти.
Хора, които искат предвидим резултат без ръчна работа.
Практически предимства
Планетарният миксер е толкова полезен, защото скъсява времето по приготвяне на храната. Ако тестото за питка например се омесва за около 20 минути на ръка, то на планетарният миксер му е необходима около 1 минута. Чудесно е, че спестява и физическия труд - ако някой от вас е месил тесто за козунак, знае колко болят ръцете, докато се приготви това тежко тесто. А това, в което планетарният миксер е наистина герой, е способността да меси равномерно. Точно равномерното месене осигурява абсолютно сигурен резултат всеки път - просто не е възможно тестото ви, кремът ви или пък белтъците да не се получат, затова и професионалистите го ползват.
Заключение
Планетарният миксер не е глезотия, а практично решение за хора, които ценят удобството и последователния резултат. Независимо дали месите тесто, разбивате крем или смесвате по-тежки съставки, трите стандартни приставки и мощният мотор превръщат уреда в надежден помощник в кухнята.
