Планински спасител: Шансовете да оцелееш в лавина намаляват драстично след 15 минути в снега

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Доброволец от планинската спасителна служба и преподавател по курсове, свързани с лавина безопасност, разкри кое е най-важното, което трябва да знаем, когато се насочим към планината. Особено сега, когато става малко по-топло, а вече снегът е налице в метри.

Момчил Панайотов заяви, че първо трябва да сме правилно екипирани и лопатата е само едно от нещата в комплекта.

Той задължително носи в себе си така наречения лавинен уред, който непрекъснато излъчва сигнал, когато е пуснат. Това позволява, ако се случи така, че някой бъде затрупан от лавина, Панайотов да може с помощта на този уред да го намери доста бързо.

Трябва обаче да имаме и още неща, които излъчват, а това нещо е лавинна сонда. Тя помага да се уточни къде е точно човека, и после с лавинна лопата трябва да го изкопаем бързо. Преди да тръгнем пък, трябва да се уверим, че всичко работи. Това става на информационна табела, която казва къде са опасните места, тук над базата на ПСС „Алеко“, защото е още по-важно да знаем къде отиваме, кои са опасните места и кои са опасните моменти, допълни Момчил.

Попаднеш ли в главина, значи вече много си сгрешил, ама много си сгрешил. Защото за съжаление шансовете на хората да оцелеят в лавина, намаляват драстично след около 15 минути престой в снега, даже малко по-малко, каза още Панайотов.

Това значи, че просто първо не трябва да попадаме в лавина, и второ, ако случайно някой попадне, трябва да сме готови наистина много бързо да му помогнем. Не дай си боже, ако вече се наложи намесата на спасителна служба, трябва да се надяваме, че сме близо до спасителната служба, тъй като тук вече факторът време е основен, разкри по бТВ Момчил Панайотов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!